Çocuklar keyifle öğrenecek

ÖĞRENCİLERİN eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliliklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 STEM Bilim Şenliği, ekim ayından itibaren İzmir'in merkeze uzak 8 ilçesinde de hayata geçti.

Dikili, Bergama, Kınık, Kiraz, Beydağ, Karaburun ve Bayındır'ın ardından Kemalpaşa'da gerçekleştirilecek TÜBİTAK 4007 STEM Bilim Şenliği kapsamında, yaklaşık 4 bin öğrenci mühendislik, teknolojik, kodlama ve robotik gibi uygulamalar ile buluşacak. STEM'in fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımı olduğunu ifade eden İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu eğitim ile yetişen bireylerin iş dünyasında var olması beklenen niteliklere daha kolay adapte olacağını söyleyerek STEM eğitiminin bilimsel alanda önderlik ve ekonomik büyüme için önemli görüldüğünü vurguladı. Bir ülkenin bilimsel ve ekonomik alanlardaki önderliğinin STEM eğitiminin desteklenmesi ile ilişkilendirilebileceğini belirten Yahşi, bu eğitimden, merkezden uzak ilçelerde yaşayan öğrencilerin de faydalanabileceğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bir hibe projesi olarak bilinen TÜBİTAK 4007 STEM Bilim Şenliği konusunda hem veli hem de öğrencilerin farkındalığını arttırmak istiyoruz. Yıl boyunca neredeyse hiç etkinlik yapılmayan 8 dezavantajlı ilçe belirledik. Bu 8 ilçede 4 bin öğrenciye ulaşacağız. Her ilçede gün boyu yaklaşık 500 öğrenci, bilimsel etkinlikler ile buluşacak. Şenlik alanında 33 etkinlik masası yer alacak. Öğrenciler bir masada mühendislik rolü üstlenip problemle ilgili tasarım geliştirirken başka bir masada bir robota yolu tarif etmek için kodlama yapacaklar. Çocuklar okulda aldıkları bilgilere yaratıcılığını katma fırsatı bulacaklar. Küçük basit robotik uygulamalar yapıp bilimsel deneyler üzerine çalışacaklar. Ekim ayı süresince her hafta çarşamba ve perşembe günleri iki ilçeye gideceğiz."

OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SONA KADAR

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bilim insanları ve mühendislerin ekonomik gelişmede merkezi bir öneme sahip olduğunu ve iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Teknolojik açıdan kalifiye çalışanların yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yahşi, doğru seçimler yapabilecek düzeyde bilimsel, okuryazar vatandaş ve seçmenlerin yetişmesini hedeflediklerini kaydetti. Yahşi, "STEM çalışmaları, çocukların yaratıcı düşünmesi, eğlenerek öğrenmesi, disiplinler arası ilişkiler kurmasını sağlıyor. Bu etkinlikler, kodlamalar ve deneysel çalışmalar da öğrenme sürecini kalıcı hale getiriyor. Bilim şenliklerini, dersler arasındaki bağlantılar ile analiz sentez kurarak öğrenme yolculuğunu keyifli hale getiren bir fırsat olarak görüyoruz. Temel amaç, fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği entegre bir şekilde öğretmek. Okul öncesinden lise sona kadar bir süreç planlanıyor. Erken yaşta bu bilinci kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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