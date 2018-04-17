Çocuklar için yazarlık atölyesi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 eğitim ve bilgi merkezinde 'Yazarlık Atölyesi' çalışması başlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren 3 eğitim ve bilgi merkezinde 'Yazarlık Atölyesi' çalışmaları başladı. 8 hafta sürecek atölye, senarist, yönetmen ve çocuk kitapları yazarı Figen Bahtoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.

Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri mahallelerinde 191 öğrencinin devam ettiği atölyede, öğrenciler için öncelikle okuma, okuduğunu anlama, düşüncelerini ifade edebilme yeteneğinin arttırılması, yazma alışkanlığı kazandırılarak yazı, eleştiri ve çözümleme yapabilme yetisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İYİLİK METİNLERİ

Bahtaoğlu, 16 Mayıs'ta tamamlanacak atölye çalışmasının sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte kararlaştırdıkları 'iyilik' teması üzerinde ortaya çıkacak şiir, makale, öykü gibi edebi metinlerini bir kitap haline getirileceğini söyledi. Bahtaoğlu, “Çocuklara, bu kitapla özgüvenlerini yerine getirecekleri, fikirlerini başkalarına da anlatabilecekleri ve onlara bu gücü verebilecek bir mecrayı sağlamak istiyoruz" dedi.

'HAYAL GÜCÜMÜZ GELİŞİYOR'

Ermenek Mahallesi'ndeki merkezde atölye çalışmasına devam eden 7'nci sınıf öğrencisi Irmak Öztürk, atölyedeki etkinliklerden birinin de kendilerine dağıtılan resimleri yazı aracığıyla anlatmak olduğunu söyledi.

HAYALİ YAZAR OLMAK

Atölyenin öğrencilerinden İrfan İlk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Burak Kaya ise hayalinin büyük bir yazar olmak olduğunu söyledi. Kaya, “Burada gerçek hayatta, sokakta, evde kendimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini öğreniyoruz" dedi.

YAZIYI SEVİYOR

Güzeloba Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yağmur Serbest ise yazıyı sevdiği için atölyeye katıldığını belirterek, “Burada kendimi geliştiriyorum ve geleceğe daha iyi hazırlanıyorum" dedi.

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