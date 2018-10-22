Çocuklar için tasarladığı mekan ödül getirdi

YAŞAR Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Büşra Aydın, çocuklar için tasarladığı aktivite merkeziyle TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen İM2018 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması'ndan ödül aldı.

Teknolojiden uzak, çocukları hayal dünyaları ve yetenekleriyle baş başa bırakan mekan tasarımı, 5 farklı kategorisi olan yarışmanın 'dördüncü yıl' kategorisinde üçüncü oldu. Çocuklar için aktivite merkezini, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde yer alacak şekilde tasarladığını belirten Yaşar Üniversitesi mezunu Büşra Aydın, iki kattan oluşan projenin amacını anlattı. Günümüz çocuklarının kendi hayal dünyalarını zenginleştirecek bunu yaparken de hem eğlenip hem de çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları olduğunu düşünen Aydın, "Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi, Alsancak, Kemeraltı, Konak ve Çankaya ile bir bakıma bağlantı noktası özelliğini taşıyor. Ancak pek çok iş merkezinin bulunduğu bu bölgede çocuklar için düşünülmüş bir mekan bulunmuyor. Bu nedenle çocukların ilgisini çekebilecek 4-12 yaş grubu için bir aktivite merkezi tasarlamak istedim. Çocukların da fikirlerini alarak rahat bir atmosfer yaratmaya çalıştım. Mekan, 2 kattan oluşuyor ve alt katı tamamen bir oyun alanına dönüştürdüm. Hiçbir teknolojik oyuncak ve gereci mekana sokmayarak çocukların kendi oyunlarını kendilerinin yaratmalarına, istedikleri gibi koşup oynamalarına olanak vermek istedim. Üst katı ise kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir alan olarak tasarladım. Buraya bir kütüphane, minderler ve hikaye anlatıcısı köşesi yerleştirdim" dedi.

İZMİR, ()

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