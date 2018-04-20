Çocuklar için 'Sihirli Dünya'

ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Sihirli Dünya' çocuk oyununu sahneleyecek.

Çocuklar arasında yapılan bir araştırmaya göre, 'Sihir nedir? diye sorulduğunda, çocukların büyük bir bölümü, sihri onlara mutluluk verecek, bilinmeyen bir dünya olarak tarif etmişler. Bu tanımdan yola çıkarak çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatmaya karar veren Antalya DOB, Sihirli Dünya çocuk oyununu 23 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından yazılan, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme tarafından sahneye koyulan eserde ışık Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Ceren Tereci Aytekin, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın ve Müge Yıldıran, anlatıcı Selahattin Denizsümüren ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Aykut Avcıoğlu, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Arda Serindağ ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahnede olacak.

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