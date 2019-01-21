Çocuklar için hafta sonu 2 tiyatro oyunu sahnelendi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi sömestr tatiline giren çocukların keyifli zaman geçirmesi için iki çocuk oyununu Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde sahneletti

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu sahnelenen ilk oyun çocukların çok sevdiği animasyon kahramanları Köstebekgiller oldu. Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunda sevgi ve beraberliğin önemi vurgulandı. Büyük beğeni ile izlenen bir diğer oyun ise Ege ile Gaga oldu. Üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

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