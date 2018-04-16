Çocuklar hayvanları resimle anlattı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği "Renklerle Doğal Yaşam Parkı" konulu resim yarışması, sonuçlandı. 1091 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren ilk üç eser sahibine, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabilen ikisi bir arada notebook hediye edilecek.

Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 130 türde 1500 hayvanı tanımalarını, onlara karşı hislerini, düşlerini paylaşmasına katkıda bulunmayı ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarını amaçlayan yarışmaya bu yıl da yoğun bir katılım oldu. 1.,2.,3.,4. sınıf öğrencileri ile 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde iki ayrı kategori halinde düzenlenen yarışmaya, ilkokul kategorisinde 731, ortaokul kategorisinde 360 olmak üzere toplam 1091 öğrenci katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, ressam Gören Bulut ve İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin’den oluşan Seçici Kurul’un yaptığı zorlu elemenin ardından iki kategoride dereceye giren ilk 3 eser ile sergilemeye değer bulunan 50 eser belirlendi. İlkokul kategorisinde Rota Koleji’nden Eylül Tosun, Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu’ndan Nehir Çağlayan ve MEV Koleji’nden Defne Altıntaş ilk 3 sırayı paylaştı. Ortaokul kategorisinde ise Nevvar Salih İşgören Ortaokulu’ndan Bensu Simay Demirdağ ve Hasan Ali Yücel Ortaokulu’ndan Nursena Evcim ile Şerif Remzi Ortaokulu’ndan Furkan Yılmaz ilk 3 sırada yer aldı. Her iki kategoride dereceye giren ilk 3 eser sahibinin, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabilen ikisi bir arada notebookla ödüllendirileceği açıklandı.

İZMİR, ()

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