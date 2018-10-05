Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE’de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle belediyeye bağlı hayvan barınağı minik öğrenciler tarafından ziyaret edildi.

Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle öğrencilerin akınına uğradı. Görevliler ve öğretmenler eşliğinde hayvan barınağında bakım altında bulunan hayvanları elleriyle besleyen minik öğrenciler hayvanlarla doyasıya vakit geçirdi.

Hayvan barınağı yetkilileri bakım altındaki sokak hayvanlarıyla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Ziyarete öğrencileriyle sohbet eden sınıf öğretmeni Kudret Erdivan’da, hayvanlarında insanlar kadar ilgiye ve sevgiye ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Erdivan, “Bu özel günde çocuklarımıza hayvan sevgisi bilincini yerleştirmek, ve farkındalık yaratmak amacıyla hayvan barınağına gelmeye karar verdik. Hayvanlar da en az insanlar kadar bu dünya üzerinde yaşamayı hak ediyorlar. Bu sebeple bu bilincin insanlara çocuk yaşta yerleştirilmesinin önemi büyük” dedi.

Barınakta, Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir’de öğrencileri bilgilendirdi.

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