Çocuklar güvercinleri elleriyle besledi

Can ÇELİK/ADANA, ()- ADANA'da sıcak yaz günlerinde aileleriyle gezintiye çıkan çocuklar, Atatürk Parkı içerisindeki sahipsiz güvercinleri elleriyle besledi.

Kentte sıcak havaların etkisiyle ağaç altlarında serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapanlar, çocuklarını parkta hem eğlendirirken hem de hayvan sevgisini aşıladı. Çocuklar avuçlarına doldukları yemlerle güvercinleri beslerken, aileleri de çay bahçesinde oturup seyretti. Ağaçlardaki yüzlerce güvercin, çocukların kendilerine yem uzattığını görünce yere indi. Onlarca güvercinin aynı anda yemlenmesini izleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

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