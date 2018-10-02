Çocuklar gününü oyuncak müzesinde geçirdi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocukları Oyun ve Oyuncak Müzesinde bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Dünya Çocuk Günü münasebetiyle çocuklar için ilçede faaliyete geçirilen Oyun ve Oyuncak Müzesinde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara müzeyi tanıtan Başkan Baydilli çocukların Dünya Çocuklar Gününü kutladı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli çocuklara trafik eğitim seti ve uçurtma hediye etti. Çocuklar müzedeki oyuncaklara ve bahçedeki çizgi kahraman maketlerini ilgiyle incelerken, oyun alanında doyasıya eğlendiler. Başkan Baydilli şunları söyledi: “Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarımızı onlar için açtığımız oyun ve oyuncak müzemizde misafir ettik. Bu önemli günde öncelikle dikkat kesilmesi gereken önemli hususlar var. Bunlar; çocuk istismarı, çocuk işçiler ve çocuk göçmenler. Özellikle ülkemizde 3 milyon Suriyeli göçmen var ve bunların 500 binden fazlası Şanlıurfa’da yaşıyor. Göçmen olarak en masum olan ve en fazla sıkıntı çekenler şüphesiz ki çocuklardır. Bu göçmen çocukların çektiği sıkıntıları bilerek Ensar olarak daha dikkatli ve ilgili olmamız gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI