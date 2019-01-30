Çocuklar doğum günlerini birlikte kutladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ocak ayında doğan, Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerinin doğum günü hep birlikte kutlandı. Doğum günü partisinde çocuklar, hazırlanan özel pastayı hep birlikte kesti.

Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü, ocak ayında doğan çocukları onlara özel olarak düzenlenen doğum günü partisinde buluşturdu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen doğum günü partisine ocak ayında doğan 138 çocuk katıldı. 7-14 yaş arasındaki 10 binin üzerinde çocuğun üye olduğu kulüpten yararlanan minikler, aileleriyle birlikte katıldıkları doğum günü partisinde eğlenceli vakit geçirdi. Çalan müziklerle keyifli zaman geçiren çocuklar, 'Ayı Doğo' adlı tiyatro oyununu da izledi. Parti sonunda çocuklara doğum günü hediyesi olarak Bornova Belediyesi'nin ev şeklinde kumbarası ile süt olan torbalar verildi.

İZMİR, ()

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