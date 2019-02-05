Çocuklar can sıkıntısından bile ağlayabilir

DENİZLİ'deki özel bir hastanede görevli Uzman Psikolog Ayben Baylar Doğan, 0-6 yaş arasındaki çocuklarda yaşanan sürekli ağlama ve öfke nöbetleriyle ilgili aileleri uyararak, çocukların günlük can sıkıntılarının ve hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek için bile ağlayabileceğini söyledi.

Uzman Psikolog Ayben Baylar Doğan, 0-6 yaş arası çocukları olan anne ve babalara yönelik seminer verdi. 'Çocukların stres kaynakları', 'ebeveynler nasıl davranmalı', 'öfke nöbetleri durumunda yaklaşım nasıl olmalı', 'çocukların gereksiz sebep ve bahanelerle ağlama nedenleri', 'ebeveynlerin çocukların ağlamasını kabul edememesi', 'tahammülsüzlük durumu' konularına değinen Doğan, çocukların günlük can sıkıntılarının ve hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek için ağlayabileceğini söyledi. Psikolog Doğan, bebeklerin geçmişteki rahatsız edici deneyimlerinin etkilerini iyileştirdiği için ağlama nöbetleri sağlıklı ve yararlı olduğunu ifade ederek, "En iyi anne babaların bebekleri bile birçok acı verici duygu biriktirir. Bu duygular travmatik doğum deneyimlerinden, hayal kırıklıklarından ya da kendilerinin etrafı tanımaya çalışırken yaşadıkları kafa karışıklıklarından kaynaklanabilir. Bebeklerin ağlamalarının büyük kısmı, bu acı verici duyguların dağılmasını sağlayan gerilim boşaltma mekanizmasıdır. Konuşma öğrenildikten sonra çocuk acıktığında ağlamak yerine yemek istemeyi öğrenir, banyo suyu soğuksa çok soğuk demeyi öğrenir ve bu tür ağlama ihtiyacı ortadan kalkar. Ama acıları iyileştirmeye yönelik türdeki ağlamaların yerini konuşmanın alması olanaksızdır" dedi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, ()

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