Çocuklar 'Bilge Ağaç'ı çok sevdi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - SİHİRLİ Kuklalar Çocuk Tiyatrosu'nun, yeni çocuk oyunu olan, Emine Dutseren Devecel'in yazdığı Orhan Devecel'in yönettiği tek perdelik oyun 'Bilge Ağaç ve Hazinesi' büyük beğeni topladı.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda minik tiyatroseverleri bir araya getiren 'Bilge Ağaç ve Hazinesi' adlı eserin koreografisini Tufan Kaytmaz, dekor ve ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziklerini Orhan Devecel hazırladı. İçinde barındırdığı oyunlar, çocuk müzikleri, kukla gösterileri ve kitap sevgisiyle çocukları büyüleyen 'Bilge Ağaç ve Hazinesi'nde dünyada en değerli hazinenin 'kitap okuma sevgisi' olduğuna vurgu yapıldı.

Oyun hakkında bilgi veren yönetmen Orhan Devecel, "Bilge Ağaç ve Hazinesi, eğer yaşamda kitap varsa onun dostluk ve sevgi olduğunu, her şeyden çabuk sıkılan çocukların ancak kitap dostluğunu deneyimleyerek ve kitapların içindeki gizemleri çözerek sevginin kaynağına ulaşabileceğini anlatıyor" dedi.

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