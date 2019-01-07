Çocuklar, ‘Ben Büyüyünce’yi çok sevdi

YALOVA Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Ocak ayı programı ‘Ben Büyüyünce’ isimli çocuk oyunuyla başladı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ‘Ben Büyüyünce’ isimli çocuk tiyatrosu Yalova Belediyesi Sebahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda gerçekleşti. 2 seans olarak sahnelenen çocuk oyunu, 13:00 ve 15:00 saatlerinde iki perde olarak çocuk izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Seçtiği mesleği sevmediğini anlayan ve başka birçok meslek deneyimi yaşayan oyunun kahramanının başından geçen aksilikler neşeli bir şekilde minik izleyicilere aktarıldı. Oyunun bitimiyle beraber çocuklar oyunun kahramanıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLI