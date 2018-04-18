Çocuklar bayramlarını şenlik havasında kutlayacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı oyun parkurları, atölyeler, Bilim TIR'ı etkinlikleri, konserler ve animasyon gösterileri ile bir şenlik havasında kutlayacak. Kent Kütüphanesi'nde 'Muzaffer İzgü Çocuk Şenliği' yapılacak. Beydağ’dan Çeşme’ye kadar 19 ilçede de köy şenlikleri düzenlenecek. Çocuklar, 7 gün boyunca Doğal Yaşam Parkı’nı ücretsiz gezebilecek.

İzmirli çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenleyeceği birbirinden renkli etkinliklerle eğlenecek. 22 Nisan Pazar günü Kültürpark Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek şenlik saat 13.00’te başlayacak. Fuar alanında kurulacak özel oyun parkurlarında kaydırak, şişme dart-frizbi, halka geçirme, canlı langırt, şişme zıpzıp, kombo oyun parkı, gladyatör ve sumo güreşi oyunları yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans, Ritim ve Bale Grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Orkestrası ile Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi İşaret Dili Topluluğu Engelsiz Koro konser ve gösterilerinin yanı sıra, 'İzmir’in Çocukları' adıyla bir araya gelen 18 farklı İzmirli rock grubunun seslendireceği Barış Manço şarkıları, şenliğe ayrı bir renk katacak.

Animasyon gösterilerinin de yer alacağı şenlikte keşfetmeye meraklı çocuklar için Bilim TIR'ı etkinlikleri de olacak. Aracı ziyaret eden çocuklar burada insan iskeleti, DNA modeli, plazma küresi, periskop, çubuk mıknatıs, çarklar ve diskler, çoklu radyometre ve hareketli dinazorı görme ve inceleme fırsatı bulacak. Evrenin sırlarını merak eden çocuklar için ise uzay çadırı kurulacak.

Şenlikte çocukların ilgisini çekecek etkinliklerden biri de çocuk atölyeleri olacak. Atölyelere katılacak çocuklar, sanal gerçeklik ile Fruit Ninja oyunu oynayacak, sanal gerçeklik ve pedallı bisiklet ile doğa içinde bisiklet yarışına katılabilecek ve yine sanal simülatör ile okçuluk, uçuş, rollercoester deneyimi yaşayacak. Meyve Pili, 12 D Sinema Gösterimi, Sıvı Transfer, Görüntü, Duman, Yerküre, Taş Küre, Dijital Mikroskop, Makey Makey ve Fosil Sergisi atölyeleri de büyük ilgi görecek. Saat 18.00’e kadar sürecek etkinliklerde çocuklara pop-corn, pamuk şeker, kağıt helva, dondurma ve macun ikramı yapılacak; çocuklar kelimenin tam anlamıyla bayram edecek.

DOĞAL YAŞAM PARKI 7 GÜN ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sürprizleri Kültürpark’taki şenlikle sınırlı kalmayacak. 20 Nisan’dan 26 Nisan’a kadarki 7 günlük süre içinde İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden çocuklardan (0-15 yaş) giriş ücreti alınmayacak.

22 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Doğal Yaşam Parkı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği 'Renklerle Doğal Yaşam Parkı' konulu resim yarışmasının ödül töreni olacak. Çocukları parkta palyaçolar karşılayarak sürpriz ikramlarda bulunacak.

Pazartesi günleri bakım nedeniyle kapalı olan Teleferik Tesisleri de bayram nedeniyle 23 Nisan Pazartesi günü açık tutulacak.

MUZAFFER İZGÜ'YE VEFA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ayrıca Kent Kütüphanesi’nde Muzaffer İzgü Çocuk Şenliği gerçekleştirecek. Şenliğe katılan çocuklar Türkiye’nin en çok okunan çocuk ve genç kitapları yazarı olan ve geçen yıl yaşamını yitiren Muzaffer İzgü’nün eserleriyle tanışacak. 21-22 Nisan tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, çocukların Muzaffer İzgü için hazırladığı oyun ve gösteriler de yer alacak. Programa katılan öğrencilere Muzaffer İzgü'nün kitaplarından hediye edilecek.

21 Nisan Cumartesi günü 15.00’te Eşref Karadağ, Hacer Kılcıoğlu ile 'Yaratıcı Okuma', 18.00’de Muzaffer İzgü Karikatür-Fotoğraf Sergisi, 20.30’da Muzaffer İzgü’nün Yaşamından Kesitler sunumu yapılacak.

22 Nisan Pazar günü ise saat 13.00’te Dilber Koç ile Masal Saati, saat 14.00’te Özgür Danışman ve Bekir Yurdakul ile 'Yaratıcı Okuma' etkinliği, saat 15.00’te Songül Bozacı ile Drama Etkinliği, saat 17.00’de ise çocukların sunumuyla Muzaffer İzgü’nün çocukluğundan kesitler sunulacak.

KÖYLERDEKİ ÇOCUKLAR DA BAYRAM EDECEK

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir metropol sınırlarının dışında 19 ilçede de Büyükşehir’in düzenlediği etkinliklerle kutlanacak. 20 Nisan Cuma günü Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe , Bergama İsmailli, Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Kantarcı, Ödemiş Horzum, Selçuk Çamlık 80. Yıl, Kiraz Haliller, ve Tire TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Bölük okullarında, 21 Nisan Cumartesi günü Torbalı Karakuyu Hacı Tahsin Irmak, Kınık Örtülü, Urla Zeytinler, Karaburun Cumhuriyet Meydanı, Bayındır Çırpı Çok Amaçlı Salon Bahçesi, Foça Yeni Bağarası Nadire Şanlı Futbol Sahası ve Aliağa Uzunhasanlar Mahallesi Park Alanı, 22 Nisan Pazar günü Menderes Karakuyu Alaçık Alanı, Menemen Kesikköy İlkokulu, Dikili Deliktaş Alaçık Alanı, Seferihisar Çamtepe Alaçık Alanı ve Çeşme Germiyan İlkokulu bahçesinde saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında 23 Ni san kutlamaları yapılacak. Çocuk tiyatrosu, yüz boyama ve pandomim, jonglör ve illüzyon gösterisi, tahta bacak, gezici kukla, balon katlama ve konserin yer alacağı kutlamalarda çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkartacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinliklerde sürpriz hediyeler de dağıtılacak.

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