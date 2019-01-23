Çocuklar, anne ve babalarıyla öğrendi

RİZE Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilen 'Anne ve Babamla Birlikte Öğreniyorum' projesinde çocuklar aileleriyle 5 ay resim ve ebru kursu gördü, çalışmalarını sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Gençlik Merkezlerinde hayata geçirilen 'Anne ve Babamla Birlikte Öğreniyorum' projesi kapsamında Rize Gençlik Merkezinde de resim ve ebru kursu açıldı. Gelecekte toplumun temel taşı olacak aile bireylerinin sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi, aile ve gençlerin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde tanışıp kaynaşmaları amaçlanan proje kapsamında açılan kurslar, 5 aylık eğitimin sonunda yapılan sergi ile sona erdi. Projede aileleriyle birlikte kurs gören çocuklar, düzenlene sergi etkinliğinde çalışmalarını tanıttı.

Projesinin çok verimli geçtiğini belirten Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik “Gençlik merkezimizde sadece anne ve babalara hitap etmedik. Şu an burada 3 kuşağa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu da yaşadık. Anneanne, kızı ve torunu kursumuza katılarak güzel bir atmosferin yaşanmasına vesile oldular. Gençlerimiz ve aileleri 5 ay boyunca birlikte birbirleri ile ortak bir paydaşta zaman geçirme vaktine sahip oldular. Proje kapsamına 10 atölye açıldı ve Gençlik merkezi öğrencileri aileleri ile birlikte kurslarımızda faaliyetlere katılarak kalite zaman geçirme fırsatına nail oldular" dedi.