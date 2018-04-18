Çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım imkanıyla Ankara'ya giden çocuklar, Anıtkabir ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Fitnat Nihat Azizler İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okul-aile birliğinin düzenlediği etkinlikle Anıtkabir'i ziyaret etti. Her sınıftan başarılı öğrencilerin velileriyle birlikte çıktıkları Ankara yolculuğunda, çocuklar derslerinde işledikleri ve hep merak ettikleri Anıtkabir'i görme fırsatı yakaladı. Anıtkabir'in ardından 1. ve 2. Meclis'i de gezen çocuklar, geziden memnun ayrıldı.

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