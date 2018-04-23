Çocuklar 23 Nisan'da madalya sevinci yaşadı

İZMİR'de, Konak Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında üç yıldır düzenlediği İlkokullar Arası Futbol Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında üç yıldır düzenlediği İlkokullar Arası Futbol Turnuvası bu yıl da minik kramponların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 35 erkek ve 21 kız takımının katıldığı turnuvada toplam 784 minik futbolcu yeşil sahada ter döktü. Turnuvada dereceye giren minik kramponlara kupa ve madalyaları, geçen hafta açılışı yapılan Halkapınar Spor Sahası'nda verildi. Ödül törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Menderes Tunç, Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu, Halkapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Uzundal, meclis üyeleri ile veliler katıldı. Final maçlarında rakiplerini yenerek kupa kazanan minikler büyük sevinç yaşadı.

784 MİNİK MÜCADELE ETTİ

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 23 Nisan'da aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının da kutlandığını belirterek, "Bugün halk egemenliğinin hayata geçtiği tarihtir. Halkın kendi kendini yönetme iradesinin ortaya çıktığı yer olan meclisin açıldığı gündür. Meclisteki vekiller de halkın temsilcisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması Cumhuriyet'in ilk adımıdır. Bu anlamlı gün Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuk bayramıyla da taçlandırılmıştır" dedi.

"ATAMIZA BORCUMUZ VAR"

Konuşmasında minik sporculara öğütler de veren Başkan Pekdaş, "Sizlerin bu ülke mutlu ve özgür bir yaşama sahip olmanız bizler için önemli. Onun için büyük Atatürk'ü, Cumhuriyet'i çok sevmenizi istiyoruz. Çünkü; bu ülkeye özgürlüğü, adaleti, demokrasiyi, sizlerin özgür bireyler olarak yaşama hakkınızı büyük Atatürk sağladı. Ona borcumuz var. Çok çalışmakla bu borcumuzu ödeyeceğiz" diye konuştu. Pekdaş, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutlayarak başarılarının devamını da diledi.

TÜM SPORCULAR MADALYA ALDI

Törende konuşan Konak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Menderes Tunç da ev sahipliğinden ötürü Konak Belediyesi'ne ve Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tunç, turnuvada gösterdikleri başarı nedeniyle minik futbolcuları ve onları yetiştiren öğretmenlerini de tebrik etti. Turnuvada kız ve erkek takımlarında dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Kızlarda turnuvanın şampiyon okulu Kıbrıs Şehitleri İlkokulu oldu. Mustafa Kemal İlkokulu ikinci, Kemal Reis İlkokulu üçüncü ve İsmetpaşa İlkokulu da dördüncü oldu. Erkeklerde; şampiyon okul Barbaros İlkokulu okurken Turgut Reis İlkokulu ikinci oldu. Necatibey İlkokulu üçüncü, Karatepe İlkokulu ise dördüncü oldu.

İZMİR, ()

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