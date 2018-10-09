'Çocuk Yetenek Şenliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu

BURSA'da, 6-7 Ekim tarihlerinde yaklaşık 5 bin çocuğun katılımı ile ilk kez gerçekleşen 'Çocuk Yetenek Şenliği' nin sağlık sponsorluğunu Medicana Bursa Hastanesi üstlendi.

'Çocuk Yetenek Şenliği’, Nilüfer’deki Türkiye Jokey Kulübü Osmangazi Hipodromu’nda yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği şenliğe, aileler ve çocukları büyük ilgi gösterdi. Şenliğin sağlık sponsorluğunu Medicana Bursa Hastanesi üstlendi. Hastanede görevli Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak tarafından çocuklara ve ailelere yönelik danışmanlık hizmeti verildi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Çocuk yetenek şenliğinde çocukların ve ailelerin sağlığı hastanemize emanetti. Her zaman çocukların ve ailelerin yanında olmayı planlıyoruz. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek mottosuyla çıktığımız bu yolda bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak çocuklarımızın sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tür organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz."

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