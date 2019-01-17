Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Sanberk: Çocuk karneden ibaret değildir

ÇOCUK ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Satı Sanberk, karnesi iyi olmayan çocuklara verilen tepkiler konusunda ailelere uyarılarda bulundu.Çocukları anlamak için ebeveynlerin kendi deneyimlerinden yola çıkması gerektiğini belirten Sanberk, "Bizler gündelik yaşamda başarısız olduğumuzda, evdekilerin (eşimizin, çocuklarımızın) ne tür tepkiler vermesini arzu ederiz? Nasıl tepki verecek olurlarsa, yeniden çaba göstermek için moral ve motivasyon buluruz? Çocuklar iyi bir karneyle eve geldiklerinde ebeveynler bunu sevinç ve mutluluk ile karşılarlar. Kötü bir karneyle geldiklerinde ise bir düş kırıklığı, öfke, kızgınlık ve benzeri duygular yaşarlar. Elbette bu tür duygular olağandır. Ancak çocuğunuzun kendini nasıl hissedeceği, vereceğiniz tepkilerle doğrudan ilişkilidir. Verilecek tepki, çocuğunuzun yeniden başlaması, motivasyonunu artırması için gerekli enerjiyi sizlerden almasını sağlamalıdır" dedi.

ÇOCUK, KARNEDEN İBARET DEĞİLDİR

Dr. Sanberk, ebeveynlerin çocuğun karnedeki başarısızlığı karşısında kendilerine “Çocuğum için neyi istiyorum? İyi notlar mı? yoksa mutlu bir hayatının olması mı?" sorularını sormalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Nasıl ki bizler kendimizi tek bir özelliğimiz ile tanımlamıyorsak, çocuğumuz da sadece zayıf notları olan bir karneden ibaret değildir. Sadece zayıflıkları dikkate alınan çocuk, mutsuz olur ve cesaretini kaybeder. Kaldı ki, her çocuk kendi sınırları içerisinde fırsat sunulduğunda başarılı olabilir. Ebeveynlerin zayıf notların onlarda yol açtığı duyguları regüle etmesi gerekir. Bunun için yapması gereken bazı hususlar var. Kendinizi nasıl hissettiğinizi, bir kağıda yazınız. Çocuğunuzun şu an neye ihtiyaç duyduğunu, kendinize sorun. Muhtemelen duygusal destek olacaktır. Çocuğunuzun kasıtlı olarak kötü notlar getirmediğini bilin. Hemen tepki vermektense, kendinizi sakinleşmiş hissettiğiniz bir anda çocuğunuzla karnesi üzerine konuşun. Eğer çatışma potansiyeliniz söz konusu ise bu durumu bir profesyonelle görüşün."



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