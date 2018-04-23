Çocuk vali, okuluna spor salonu istedi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da 23 Nisan dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın'ın makamını devralan çocuk vali Zeynep Elif Arabalı, okulu için spor salonu yapılması talimatını verirken, okulların çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve okullardaki çöplerin ayrıştırılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İMKB İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini konuk eden Vali Şehmus Günaydın makamını 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Elif Arabalı'ya devretti. Okulu için spor salonu talebinde bulunan çocuk Vali Zeynep Elif Arabalı, makam telefonundan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım'ı arayarak talimat verdi. İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol'la da görüşen çocuk vali, okulların çevresindeki güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi. Çocuk Vali Zeynep Elif Arabalı ayrıca Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı da arayarak okullarda çöplerin ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları verilmesini istedi.

Konuklarının bayramını kutlayan Vali Şehmus Günaydın, çocuk Vali Arabalı'ya duyarlılığından ötürü teşekkür ederek, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Ardından Vali Şehmus Günaydın, öğrenci ve öğretmenlere hediyeler verdi.

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