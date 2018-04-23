Çocuk tenis turnuvası şampiyonlarına ödül

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk tenis turnuvası sonunda derce girenler ödüllendirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından, 10, 12 ve 14 yaş olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 33 sporcu katıldı. Turnuvada 10 yas erkeklerde Cihan Efe Deniz birinci, Duran Emre Erdinç ikinci,12 yaş bayanlarda Irmak Baytekin birinci, Azra Ulusoy ikinci, 12 yaş erkeklerde Alp Osman Aka birinci, Ahmet Oğuzhan ikinci, 14 yaş bayanlarda Nisanur Pancar birinci Belinay Bozdag ikinci ve 14 yas erkeklerde İbrahim Enes Günay birinci Kemal Yılmaz ikinci oldu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, tenis sporuna olan ilginin özellikle son yıllarda ivme kazandığını, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yapılan kortlarla kort ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirtti. Oktay Deniz, bundan sonraki başlıca amaçlarının altyapı çalışmalarına önem vererek küçük yastaki çocukları ve ailelerinin tenis sporuna olan ilgilerinin ve aktif tenis oynayan sporcu sayısının artmasını sağlamak olduğunu, bu doğrultuda çocuklara ve gençlere yönelik daha fazla turnuva düzenleyeceklerini ifade etti. Deniz, ayrıca; tenis federasyonu tarafından tescil edilen tek kulüp olan Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübünce 28-29 nisan 2018 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında 10 yas 2×4 hafta sonu tenis turnuvası düzenleneceğini, turnuvaya Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve başka illerden katilim olacağını belirterek, ilde ilk kez federasyon turnuvası yapılacak olmasının çok önemli olduğunu ve tenis sporunun artan ivmesinin göstergesi olduğunu kaydetti.



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