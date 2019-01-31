Çocuk Şenliği işbirliği protokolü imzalandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DH)- KIRKLARELİ Üniversitesi ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Çocuk Şenliği' projesi işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı akademisyen ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklara; beslenme, sağlıklı yaşam, yardımlaşma ve paylaşma gibi temel konuları, tiyatro, dans, müzik, resim, gibi sanatsal etkinlikler yoluyla öğrenme ortamlarını daha etkili bir hale getirerek öğretecekler. Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolünün imzaları, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın tarafından atıldı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, imza töreninde yaptığı konuşmada gerçekleştirilecek olan proje ile çocukların ahlaki, entelektüel ve bilimsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlanacağını söyledi. Aynı zamanda çocuklara rol-model olma bakımından Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrenciler de gönüllülük esasına dayalı çalışma yoluyla toplumsal sorumluluk ve hassasiyet bilincinin artacağına inandığını vurgulayan Prof. Dr. Şengörür, bu vesileyle Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın’a, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür vekili Dr. Öğr. Üyesi İlknur Metin Akten’e Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı hocalarına ve projede emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversitenin Kırklareli’nde eğitime yön veren iki kuruluş olduğuna dikkat çekti. Göreve geldiği Temmuz ayından itibaren üniversite ile önemli projelere imza atmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Akın "Çocukların yüreklerine dokunmak gerekiyor. Bu kapsamda özellikle okul öncesi dönemde çocuğun aldığı eğitim çok önemli. Çünkü 7 yaşına kadar verilen eğitim çocuğun kişilik gelişiminin yapı taşlarını oluşturuyor. Bu bakımdan hocalarımızın projedeki desteği bizler için çok değerli. Sizlerin bu projeye dört elle sarılmasıyla güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.