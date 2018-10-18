Çocuk parkının kaldırılmak istenmesine tepkiler sürüyor

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk parkının kaldırılmak istenmesine vatandaşların tepkileri sürüyor.

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan çocuk parkı, belediye tarafından kaldırılmak istendi. Bir süre önce kamelyaları sökülen parktaki çocuk oyun aletlerinin kaldırılması için ekipler yeniden parka geldi. Parkta toplanan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışmalar yaşandı. 1500 metrekare olan park alanının 500 metrekarelik alanında belediye hizmet binası yapılacağı belirtildi. Park alanında toplanan vatandaşlar yıkıma izin vermedi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları ikna edemedi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Sadık Edis, tepkiler üzerine yıkımdan vazgeçtiklerini açıkladı. Ekipler, park alanından ayrıldı.

Mahalle sakinleri, yapılan açıklamanın parkın yıkılacağı hususundaki endişelerini pekiştirdiğini öne sürerek, tepkilerini yineledi. Mahalleli, kaymakamlığa konuya ilişkin 265 imzalı dilekçe verdiklerini belirtti, parkın yıkılmamasını istedi.