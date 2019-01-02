Çocuk parkındaki kaydırak kırılıp, ormana atıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çocuk parkında bulunan kaydırak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılarak, ormanlık alana atıldı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, vatandaşlardan parklara sahip çıkmalarını istedi.

Milas Belediyesi tarafından İkiztaş Mahallesi'nde yapılan çocuk parkındaki kaydırak, dün (salı) sabah kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldıktan sonra ormanlık alana atıldı. Jandarma, oyun parkına kimin zarar verdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, "Zarar verdiğiniz parklar hepimizin malı ve aynı zamanda milli servettir. Saldırıları yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu. Vatandaşlardan parklara sahip çıkmalarını istedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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