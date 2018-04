Çocuk oyunları şenliğine ilgi

İZMİR'in Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen çocuk oyunları şenliğine, yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Torbalı Belediyesi tarafından çocukların hayal ve kurgu gücünü yükseltmek, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliğine yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Farklı okul ve alanlarda 21 Nisan'a kadar sürecek şenliğin ilk programı, Ayrancılar'daki Şehit Ensari Ayanoğlu Ortaokulu'nda yapıldı. Ayrancılar bölgesindeki 9 ilköğretim okulundan 450 çocuğun takımlar halinde yarıştığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar bir zamanlar sokakların vazgeçilmezleri olan fakat zamanla unutulan; mendil kapmaca, halat çekme, çat çangır gibi oyunlarda hünerlerini sergiledi. Yarışmalarda ilk 3'e giren takımlar, 21 Nisan'da Torbalı 7 Eylül Stadyumu'nda yapılacak final yarışmalarında boy gösterecek.

Şenliğe eşi Arzu Görmez ile birlikte katılan Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, çocukların sokakta daha uzun süre vakit geçirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Teknolojik gelişmeler çocuklarımızı maalesef eve kapattı. Bilgisayar ve tablet başından kalkmayan, yaşıtlarıyla ve çevresiyle ilişkisi zayıf, arkadaşlarıyla oynamanın tadını bilmeyen bir nesil oluşuyor. Biz bu şenlik vasıtasıyla çocuklarımıza fiziksel aktiviteye dayalı sokak oyunlarının cazibesini aşılamaya çalışıyoruz. İnşallah ilkini düzenlediğimiz bu şenliği geleneksel hale getireceğiz" dedi.

TORBALI ÇOCUK DOSTU BİR İLÇE

Torbalı'nın yatırım programları, stratejik büyüme hedeflerinde önceliğin çocuk ve gençlere ait olduğunu belirten Görmez, "Her mahallede uygun görülen güvenli her alanda çocuk parkları, spor sahaları, oyun alanları, gençlik merkezi gibi kalıcı tesisler kuruyoruz. Kültür merkezimizde çocuklarımız için yüzlerce kurs ve sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik kursları düzenliyoruz. Çocuklarımız için yapılan her yatırımı büyük bir keyifle onaylıyor, takip ediyor sonuçlarını izliyorum" diye konuştu.

Çocuk Oyunları Şenliği; 16 Nisan'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, 17 Nisan'da Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda ve 18 Nisan'da Pamukyazı Tamsa Seramik İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek. 21 Nisan'da 7 Eylül Stadyumu'nda ise finali yapılacak.

