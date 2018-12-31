Çocuk Müzesi’nde yılbaşı etkinliği

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Ankara’nın ilk çocuk müzesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Düzenlenen programa, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetim kurulu üyeleri ile Yakacık İsmet Kurtuluş İlkokulu öğrencileri katıldı. Çocuklarla birlikte deney etkinliklerini takip eden Başkan Vekili Kartal, daha sonra yılbaşı pastası kesti. Öğrencilere müze personeli tarafından örülen atkı, bere takımı ve kırtasiye seti hediye edildi. Öğrenciler, yeni yıl dilek ve isteklerini yazdıkları mektupları posta kutusuna atarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a gönderdi.

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