Çocuk kulübü üyeleri Sarıkamış Harekatını tiyatro oyunuyla sahneledi

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, Sarıkamış Harekatı anısına Sarıkamış’ta yaşananların anlatıldığı tiyatro oyununu sergiledi.

Kocasinan Belediyesi'nin, gençlerin tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına düzenlediği etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, Sarıkamış Harekatı konulu oyun izleyicilerle buluştu. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını belirterek, “Türk milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmış, Sarıkamış’ta onbinlerce şehit vermişiz. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

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