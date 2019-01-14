Çocuk kulübü öğrencilerinden dönem sonu etkinliği

KOCASİNAN Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu.Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda hünerlerini sergileyen Kocasinanlı çocuklar, gösterileriyle önemli sosyal mesajlar verdi. Programda çocuklar doyasıya eğlenirken, büyükler de hoşça vakit geçirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğin teminatı yavrularımız için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için 2017 yılında Çocuk Kulübümüzü kurduk. Bu kulübün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz" dedi.

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