Çocuk Korosu'ndan Eurovision şarkıları konseri

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi Çocuk Korosu, efsane sunucu Bülent Özveren'in sunumuyla 'Eurovision Şarkıları Konseri' verdi.

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde Eurovision şarkıları konseri verdi. Konsere Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ile partililer, aileler ve birçok vatandaş katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle çoğu vatandaş konseri ayakta izlemek zorunda kaldı.

Belgesel tadındaki konserde, geçmişten günümüze Eurovision şarkıları söylendi. Tayfun Yılmaz şefliğinde, 70 çocuktan oluşan koro, Ajda Pekkan'dan Petrol, Kayahan'dan Gözlerinin Hapsindeyim, Sertab Erener'den Everyway That I Can gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi. Her şarkıdan önce ekrana yansıtılan Eurovision gösterimi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Bülent Özveren'in sunuculuğu ve şarkılarla ilgili anlattığı hikayeler de geceye ayrı bir renk kattı.

1975 yılından 2012 yılına kadar Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan 75 yaşındaki Bülent Özveren'in özgeçmişi de belgesel şeklinde konserde gösterildi. Gösterimin ardından sahneye çıkan Bülent Özveren ayakta alkışlandı. Şarkılar başlamadan önce hikayelerini ve yaşadığı anıları anlatan efsane sunucu Özveren, sahnede zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Başkan Sözen ile sahnede bir araya geldiklerinde Manavgat'a hayran kaldığını belirten Özveren, Başkan Sözen'i tebrik etti. Başkan Sözen ise kendilerini ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, Özveren'e teşekkürlerini sundu.

'GURUR DUYUYORUM'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu sizi çok seviyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. Bu akşam çok duygulandım, iyi ki varsınız. Kıymetli velilerimize, bize güvenerek evlatlarının eğitimine küçücük de olsa katkı yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız Manavgat'ın kat ettiği mesafenin göstergesidir" dedi.

Konuşmanın sonunda ise Başkan Sözen, efsane sunucu Bülent Özveren ve koro şefi Tayfun Yılmaz'a çiçek takdim etti.

