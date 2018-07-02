Çocuk İstismarına Tepki

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – Mersin’in Mut ilçesinde, bir araya gelen belediye çalışanları, son günlerde Türkiye gündeminde düşmeyen çocuk istismarına tepki göstererek, yaşananları kınadı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye önünde, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çalışanları bir araya geldi. Açıklamaya katılanlar, 'Çocuk İstismarına Dur' yazılı dövizler ve ellerine stickerlar yapıştırdı. Burada açıklama yapan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türkiye’nin gündemi olan çocuk istismarını önemsediklerini belirterek, "Çocuk istismarına karşı belediyenin duyarlı çalışanlarıyla beraber bir nebze olsun Türkiye’deki bu olayların önlenmesine emek harcayalım dedik. Dolayısıyla ben ve çalışanlarımızın bu hassas düşüncelerinden dolayı ve basınımızın bu olaya önem vermesinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Yılmaz, Mut belediyesi olarak bu konuya daha çok önem vereceklerini ve çocukların yoğun olduğu parklara kamera koyarak üzerlerine düşen görevi bir nebze olsun yerine getirip, bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını sözlerine ekledi.Yılmaz’ın açıklamasının ardından katılanlar daha sonra sessizce dağıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 15:48