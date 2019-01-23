'Çocuk işçiler' fotoğraf sergisi sanatseverler ile buluştu

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSA'daki Bakut Arama Kurtarma Derneği Fotoğraf Branşı yeni sergisiyle 'Çocuk İşçiler' konusunu ele aldı. Çekilen fotoğraflar sanatseverler ile buluştu.

Küratörlüğünü Mustafa İpek'in üstendiği Bakut Arama Kurtarma Derneği Fotoğraf Branşı fotoğrafçılarının çektiği "Çocuk İşçiler" fotoğraf sergisi Osmangazi Belediyesi katkılarıyla Ördekli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

24 Ocak'a kadar Ördekli Kültür Merkezi'nde sergilenecek olan sergi açılışı öncesi konuşma yapan BAKUT Başkanı Cihat Öz, "Bir yanlışı düzeltmek için öncellikle o yanlışı görebilmek gerekir, umarız ki çocuk işçiler fotoğraf sergisi vicdanlarda, toplumsal duyarlılık ve hassasiyetin artmasına bir nebze de olsa katkı sağlar"dedi. Ahmet Cüce, Dilşat Yılmaz, Elif Zeybek, Gökhan Sarısakal, Gökşen Yücedağ, Hacer Akan, İzver Dönder, Necla Türemen ve Pervin Karaçam'ın çektiği toplam 41 fotoğraf sergide yer aldı.

"Çocuk İşçiler" sergisi 25 Ocak'ta Konak Kültür Evi'nde fotoğraf severlerle buluşmaya devam edecek.

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