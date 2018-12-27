Çocuk hastanesinin önündeki çam ağacı yılbaşı için süslendi

İZMİR’de Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bulunan çam ağacı, hastanede kalan çocuklara moral vermek amacıyla Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’nın isteği üzerine Konak Belediyesi tarafından yılbaşı süsleri ile süslenip ışıklandırıldı.

İzmir’in Konak ilçesindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin yakınında bulunan çam ağacı, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’nın isteği üzerine Konak Belediyesi tarafından yılbaşı süsleri ile süslenip ışıklandırılarak, hastanede yatan hasta çocukların yüzlerini güldürdü. Hastanede yatan hastaların ve hastanenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1987’de kurulan Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’nın başkanlığını yapmakta olan diş hekimi Ülkü Belkıs Karlı çocuklara umut olmanın onları çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Gönüllülerimizle beraber çocukların tedavileri için bir çok şey yapıyoruz. Çocuklar renkli ve yeni şeyleri seviyor. Buradaki çocuklardan kan alınıyor, çeşitli tedaviler yapılıyor. Bunlar aslında bir yetişkinin bile mutlu olmayacağı bir şey. Bu yüzden çocuklar yeni yıla girmenin keyfini yaşasın, kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetsinler diye ağaç fikrini birkaç senedir düşünüyordum. Fakat yapamamıştım. Konak Belediyesi’nin destekleriyle bu projeyi gerçekleştirdik ve ağacımızı süsledik. Çocukların ağacın önünde fotoğraf çektirdiklerini duyunca çok mutlu oldum. Amacımız onların yüzlerini güldürüp sevindirmek idi ve bunu başardık" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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