Çocuk Hakları Merkezi’nden 3'üncü kuruluş yıl dönümü açıklaması

İZMİR Barosu Çocuk Hakları Merkezi, kuruluşunun üçüncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada çocuk haklarının korunması adına çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 3'üncü kuruluş yıl dönümünde basın açıklaması yaparak, çalışmaları hakkında bilgi verdi. İzmir Bayraklı Adliyesi’nde bulunan merkezin odasında yapılan basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’den sorumlu yönetim kurulu üyesi Avukat Gamze Adıgüzel, şunları söyledi:

"Çocuk Hakları Merkezi kurulduğu günden bugüne dek, İzmir Barosu tüzel kişiliğinin altında yalnızca İzmir’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de fiziksel, cinsel veya psikolojik istismara maruz kalmış, kötü muamele görmüş ya da ihmal edilmiş çocukların yanında olmak ve haklarını korumak için pek çok davaya müdahil olma talebinde bulunmuş, şüpheliler hakkında suç duyurusu yapmış, müdahil veya gözlemci sıfatıyla bu davaları takip etmiştir. Çocuk Hakları Merkezi’nde yürütülen meslek içi atölye çalışmalarıyla ayrıca İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların bu konuda gelişimi sağlanmakta, çocukların özellikle yargı organları önünde haklarını etkili bir şekilde kullanabilmesi ve adalete erişim sürecinin hızlandırılması amaçlanmakta. Çocuk Hakları Merkezi herkesin kolayca ulaşabileceği ve başvuruda bulunabileceği, acil durumlarda hukuki sürece anlık müdahale edebilen bir merkez haline getirilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile tarafımıza yüklenen asli görevleri yerine getirirken izleyeceğimiz, kendimize yol haritası olarak belirlediğimiz usul ve ilkelerin yer aldığı İzmir Barosu Çocuk Koruma Politikası çok yakında ilan edilecektir. İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce çocuk, sonra ses, hak, özgürlük, güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz."

Açıklamaya İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel’de katılımıyla destek verdi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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