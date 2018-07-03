MERSİN, () - MERSİN Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi Erdemli'de toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı.

Buna göre; tarihi yerler ve müzelerde 18 yaş altı çocuklardan ücret alınmayacak, kent merkezi ve Erdemli'deki çocuk parkları yenilenerek, plajlara çocuklar için oyun alanları oluşturulacak. Dezavantajlı çocukların gezi ve piknik gibi ihtiyaçları imkanlar ölçüsünde karşılanacak. 2018 yılının çocuk işçiliği ile mücadele yılı olması sebebiyle bu konuda yapılan çalışmalar desteklenerek, sokakta ve ağır işlerde çalıştırılan çocuklar için halkı bilinçlendirici reklam, afiş, pankart, sergi, tiyatrolar ve sinema gösterimleri yapılacak.

Ayrıca; Erdemli'deki Mustafa Kayışoğlu İlk-Ortaokulu kapalı spor salonuna kavuşacak, Arpaçbahşiş'te belirlenen bir nokta ile Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne birer üst geçit inşa edilecek.



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