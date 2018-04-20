Çocuk başkandan çevre duyarlılığı

KUMLUCA, () - KUMLUCA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Alparslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esmanur Yıldırım, Kumluca Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturdu.

Kumluca Sultan Alparslan İlkokulu Müdürü Ahmet Akdemir, öğretmenler ve 4. sınıf öğrencisi Esmanur Yıldırım, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı ziyaret etti. Başkan Çetinkaya, Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Esmanur Yıldırım'a teslim etti. Esmanur Yıldırım ise Başkan Çetinkaya'ya başkanlık makamını teslim ettiği için teşekkür etti. Başkan Çetinkaya'nın, "Başkan olsaydın en önemli icraatının ne olurdu? sorusu üzerine Esmanur Yıldırım, "Çevre kirliliğini ortadan kaldırıcı çalışmalar yapardım" diye cevap verdi. Esmanur Yıldırım, çocuk parklarındaki kumların zamanla kirlendiğini, kumların belli periyotlarla değiştirilmesini talep etti.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da “Ben bu ülkenin gençlerine sonsuz güven duyan kişilerden birisiyim. Bu ülkenin yarınları, gençlerimizin dünyanın geleceğine yön verecek fikirleriyle şekillenecek. Öğrencimiz Esmanur Yıldırım'ı kalıcı olarak da başkanlık ve daha büyük makamlarda görmeyi temenni ederiz" dedi.

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