Çocuk başkan parklara kamera sistemi istedi

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Sezanur Ergün'e bıraktı. Başkan Ergün, çocukları ve gençleri telefon ve bilgisayar bağımlılığından kurtarmak adına her mahalleye kütüphane, spor ve sanat merkezi projesinin hayata geçirilmesi projesini anlattı.

23 Nisan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı, Antbirlik İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Sezanur Ergün oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne babası Hakan Ergün, annesi Tuğba Ergün, Okul Müdürü Mehmer Karsavurdan ve Müdür Yardımcısı Gül Sevin ile birlikte gelen Sezanur, Başkan Menderes Türel tarafından karşılandı. Başkan Türel, Sezanur ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

23 NİSAN'I KUTLADI

Makama oturduktan sonra "Tüm çocukların 23 Nisan bayramını kutlar ve çocukların ağlamadığı, daima mutlu olduğu bir yıl geçirmelerini dilerim. Bize bu günü armağan ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim" sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Ergün, "Dünyanın en güzel şehri olan Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu kısa süreliğine de olsa benimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN TÜREL'DEN TAVSİYE

İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda piyano kurslarına devam ettiğini söyleyen Başkan Ergün, ileride uluslararası bir piyanist ve bilim insanı olmayı istediğini belirterek, "İnsanlığa faydalı bir buluş yapmak istiyorum. Bu bir ilaç olabilir ya da teknolojik bir icat olabilir. Bunları yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2071 hedeflerine katkı sağlamak adına bir belediye başkanı ya da Türkiye Cumnuriyeti Başkanı olabilirim" dedi. Çocuk başkan Ergün'ün bu sözlerini memnuniyetle karşılayan Başkan Türel, "Sen yine 2071'den önce 2051'i de düşün. 2071'e kadar bekleme" tavsiyesinde bulundu.

PROJELERİNİ TÜREL İLE PAYLAŞTI

Kendi geliştirdiği projeleri de sıralayan Başkan Ergün, çocukların ve gençlerin telefon, internet ve bilgisayar bağımlılığından onları kurtarmak adına Yediarıklar Projesi'ni hayata geçirerek, burada Antalya'nın en büyük sanat, spor ve kütüphane kompleksini inşa etmek istediğini söyledi. Yerleşimin yoğun olduğu parklara kamera sistemi kurulmasını da isteyen Başkan Ergün, var olan bisiklet yolu, yürüyüş ve engelli kaldırımlarının tüm Antalya'ya yayılmasını ve bu yollara araba park edilmemesi için çalışma yapılmasını uygun gördüğünü söyledi. Ergün, Engelliler Haftası'nda Zıp Zıp Park'ın ücretsiz olmasını da istedi.

TÜREL ANTALYASPOR FORMASI HEDİYE ETİ

Başkan Ergün'ün taleplerini dinleyen Başkan Menderes Türel, engellilere yönelik Enfest adlı bir festival düzenlediklerine dikkat çekerek, Zıp Zıp Park'ın bu etkinliklere dahil olduğunu söyledi. Her mahallede spor ve kültür merkezleri olmasını kendisinin de çok önemsediğini ifade eden Başkan Türel, "Maalesef telefon bağımlılığı yeni nesilde çocukların, gençlerin en büyük sıkıntısı. Onları spora teşvik etmek bu teknolojik bağımlılıktan kurtulmalarına vesile oluyor" diye konuştu. Başkan Türel daha sonra çocuk başkan Sezanur Ergün'ün Zıp Zıp Park talimatını özel kalem müdürüne iletti. Türel daha sonra günün anısına Ergün'e aralarında Antalyaspor'un formasının da bulunduğu çeşitli hediyeler sundu. Sezanur'un tuttuğu takımı soran Başkan Türel "Antalya'nın belediye başkanı şehrin takımını tutar" dedi. Ardından Türel ve çocuk başkan Sezanur Ergün, birlikte 23 Nisan törenlerine katıldı.

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