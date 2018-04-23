Çocuk Akademisi Bilim Şenliği ilgi gördü

MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen Çocuk Akademisi 1'nci Bilim Şenliği' büyük ilgi gördü.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi ve Mersin Cemevi'nin birlikte düzenlediği etkinlik Cemevi bahçesinde yapıldı. Çocuk Akademisi kapsamında oluşturulan bilim, sanat ve felsefe atölyelerinde enerji başlığıyla çocuklar yan yana gelerek doyasıya eğlendi. Felsefe atölyesi, bilim atölyesi, drama atölyesi,resim atölyesi, müzik atölyesi, öykü atölyesi olmak üzere 6 atölyede gerçekleşti. Her atölyede öğrenciler enerji konusunu her bilim kendi branşında yorumladı.

Etkinlikte konuşan Eğitim- Sen Üyesi Esra Kilim, "Okul sistemi içerisinde bazı şeyleri öğrenirken bazı şeylerin kaybettiklerini gördük. Çeşitli bilgi dallarında içerisinde bölünmüş gerçeklik vardır. Bu bilgileri öğrendikten sonra uzmanlaşarak derinleşiyor. Ve sonrasında derinleştikleri konuları bilimleştiremiyorlar. Bu da çocukların dünyayı eksik yorumlamasına neden oluyor. Pilot uygulamayla bu atölyelerle eğitim sistemini yeniden düşünmek için bize şans verir diye umut ediyorum" dedi.

Cemevi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kaya ise, "Var olan eğitim anlayışına alternatif eğitim çalışması ve atölyelerin oluşturulması bizim için önemliydi. 6 atölyede toplam 60 çocuk katıldı" diye konuştu.

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