ÇOBİLTUM Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mustafa Görün, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, ÇOBİLTUM birimin 2018 yılı çalışmaları sunumla anlatan Doç. Dr. Ayhan Oral, ÇOBİLTUM'daki toplam analiz sayılarının yıllara göre arttığını ifade ederek, "2018 yılı itibari ile analiz sayısı %400 arttı. Başvuru sayısı ise 630'a çıktı" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOBİLTUM başarı açısından değerlendirildiğinde, 2015’ten bugüne kadar yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında çok ciddi bir ilerleme ve gelişme olduğunu belirterek, "Hepimiz laboratuvarların önemli olduğunu bilerek buraya özel bir önem vermeye çalıştık. Arkeometri laboratuvarının kurulması, toprak analiz laboratuvarının buraya alınması çok önemli gelişmeler. Bunların hepsi ilgi ve alakayla oluyor. ÇOBİLTUM’da yıllar içerisinde müthiş bir ilerleme gösterdi" dedi.

Rektör Acer, ÇOBİLTUM’un gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ÇOBİLTUM’un üniversitenin dışa açılan kapılarından ve önem arz eden birimlerinden olduğuna dikkat çekerek, rektörlük olarak desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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