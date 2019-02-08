Çoban: Yer değişikliği talebinin karşılanmaması eğitimi olumsuz etkiledi

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, eğitim çalışanlarının mazeretleri doğrultusunda yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunan ancak iller arası mazerete dayalı yer değişikliği talebi karşılanmayan öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu yerlere atanmaları konusunda gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Mustafa Çoban, "Öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanamaması, sağlık problemlerine çözüm olacak veya diğer mazeret durumlarını giderecek yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

HAKLI BİR BEKLENTİ VAR

Daha önceki tarihlerde, mazeret nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılanamayan öğretmenlerin, Bakanlıkça il emri uygulanmak suretiyle, doğacak mağduriyetlerinin önüne geçildiğini kaydeden Çoban, bu durumun iller arası mazerete dayalı yer değişikliği taleplerinin karşılanabildiği ve bu suretle gereğinin yapılması yönünde haklı bir beklenti oluşturduğunu hatırlattı. Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri işlemlerini Ocak 2019 tarihinde sonuçlandırmıştır. Buna göre çok sayıda talebin karşılandığı görülmekle birlikte yine de talepleri karşılanmayan ve bu nedenle mağdur duruma düşecek öğretmenler bulunmaktadır. Ocak 2019 döneminde, iller arasında mazereti karşılanamayan öğretmen sayısının nispeten çok düşük olduğu gözlenmektedir. Bu durum sürecin eğitim-öğretimde hiçbir aksamaya sebebiyet vermeksizin yönetilebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan, Ocak 2019 döneminde iller arası mazerete dayalı yer değişikliği talebi karşılanmayan öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu yerlere atanmaları için düzenleme yapılmasını istedik."

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