Çoban: Kaosa kapı aralanmamalı

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, eğitim kurumları yönetici görevlendirme sürecinin ilan edilip takvime bağlanıp üzerinden bir hafta geçmeden iptal edilmesinin kaotik bir durumu ortaya çıkardığını söyledi.

Mustafa Çoban, 2023 Eğitim Vizyonu'nda ele alınan konu hakkında bilgi verdi. Çoban, "Uzun süre tartışılan, büyük emek verilerek olgunlaştırılan politikaların son deminde akamete uğraması, sürecin aniden durdurulması dün ile bugün arasında büyük bir çelişki oluşturmuştur. Günübirlik kararların eğitime en büyük zararı verdiği geçmişte tecrübe edilmiş, oluşan güvensizlik ortamı uzun vadeli adımları bitirmiştir. Bakanlığın politika belgelerine de yansıyan, üzerine birçok pozitif cümle kurulan ve eğitimcilere teminat olarak verilen sözler arşivlerde dururken, tüm bunların hilafına bir karar almak büyük bir soru işaretini içinde barındırmaktadır" dedi.

'TUTARSIZLIK GÜVEN ZEDELİYOR'

Eğitim vizyonu açıklandıktan sonraki süreçlerde en yetkili ağızlardan eğitim yöneticiliği konusunun hangi esaslar üzerine bina edileceğinin belirlendiğini belirten Başkan Çoban, geçmiş dönemlerde bir türlü istikrara kavuşturulamayan yönetici görevlendirme politikalarının sürdürülebilir bir sistemle düzene gireceği kanısı hakim olmuşken ilk aşamada oluşan tutarsızlık ve kararsızlığın güveni zedelediğini savundu. Bu ani karar değişikliğinin söylem değişse de eylemlilik halinin değişmeyeceği yönünde bir kaygı oluşturduğunu söyleyen Mustafa Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararsızlık hâli, bu açıklaması olmayan geri dönüşler, geleceğe dair umutları törpüleyecek, eğitimcileri ve eğitim yöneticilerini eski günlerine döndürecektir. Nihayetinde bu durum eğitim çalışanları arasında tedirginlik oluşturacak, bakanlığa güveni ve inancı sarsacaktır. Kaosa kapı aralanmamalıdır. Bakanlık, böyle bir kararın nedenini kamuoyuyla paylaşmalı ve durdurulan yönetici görevlendirme sürecine ne zaman işlerlik kazandırılacağını netleştirmeli, eğitim çalışanlarının haklı beklentilerini karşılamalıdır."

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