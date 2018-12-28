Çoban: Kanun öğretmene destek olmalı

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ihtiyaca cevap verecek ve kapsamlı şekilde çıkması gerektiğini belirtti. Çoban, eğitim paydaşlarının görüşlerinin dikkate alınması halinde kanunun ölü doğma riski olmayacağını söyledi.

Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 vizyon belgesinde yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri karşılayacak bir hamle beklediklerini söyledi. "Meslek kanunu öğretmene destek kanunu olmalıdır" diyen Çoban, Eğitim Bir Sen'in kanunun oluşmasına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Çoban, “Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için sorunları bilen eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir" dedi.

MESLEK TANIMI OLMALI

Çoban, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda; mesleğin tanımının ve standartlarının belirlenmesi, mesleğe giriş, diploma, sertifika, sınav, staj süresi gibi temel ilkelerin tayin edilmesi, öğretmenlerin hakları, görev ve sorumluluklarının, çalışma sürelerinin, atama ve yer değiştirme kriterlerinin net şekilde tespiti, eğitim kurumu yöneticiliği hak, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, öğretmenlerin profesyonel gelişimini düzenleyen ilkeler hazırlanması, Öğretmenlerin istihdamı, çalışma şekilleri ve iş güvencelerinin temini, öğretmenlerin sendika ve sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri, siyasal katılım ve eylemlerinin çerçevesi, mesleki özerklik-karar alma süreçlerinde öğretmenlerin katılımını sağlamaya yönelik tedbirler, eğitim-öğretim hizmetinin sunumu sırasında öğretmenlere karşı işlenen suçların detaylı, açık, net ve beklentileri karşılayacak şekilde yer alması gerektiğini vurguladı.

'ÖĞRETMENLİK KARİYER MESLEĞİDİR'

Meslek kanunu hazırlanırken, öğretmenliğin kariyer mesleği, yöneticiliğin ise profesyonel bir meslek olarak kurgulanması gerektiğini söyleyen Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Devlet memurları kanununda, Milli Eğitim Temel Kanununda, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler bulunduğunu kaydetti. Mevcut yasaların öğretmeni, öğretmenlik özelinde değil de kamu personel sistemi içinde bir hizmet sınıfı gibi ele aldığına işaret eden Çoban, “Mesleğin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir" diye konuştu.

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