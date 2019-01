'Çoban Herkül'ü Yordu' kitabı çıktı

ANTALYA, () - ARAŞTIRMACI gazeteci- yazar Özgen Acar'ın, 'Çoban Herkül'ü Yordu' adlı kitabı yayımlandı.

Özgen Acar kitapta, Perge Antik Kenti'nde son yarım yüzyılda uluslararası boyutlarda yaşanan tarihsel miras kaçakçılığı olaylarını bilinmeyen yönleriyle anlatıyor. Kitaba adını veren 'Yorgun Herkül: Heracles' heykelinin altı Perge'de arkeolojik kazıda bulunmuş, üstü ABD'ye kaçırılmıştı. Acar, heykelin kaçırılan üst bölümünü New York'ta bulmuştu. Acar, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 31 yıl süren çabalarıyla 'Yorgun Herkül' heykelinin üstünü Antalya'ya kazandırmıştı. Mermer heykel, altı ile birleştirildikten sonra Antalya Müzesi'nde sergileniyor.

Bu kaçakçılığın mimarı olan, kitabın adına soyadı yansıyan Süleyman Çoban, Perge Antik Kenti'nde arkeolojik kazıda işçi olarak çalışan, çeşitli Herkül ve öteki tarihsel yapıtları bulup antika dünyasına pazarlayan bir köylü. Süleyman Çoban, 'Yorgun Herkül' heykelinin üstünü, 1979'da arkeolojik kazı sırasında bulup üzerini toprakla örterek arkeologlardan saklayıp kaçakçılara satan kişi.

Acar'ın kazandırdığı bir başka Perge yapıtı ise ABD'de 11 milyon dolarlık değere ulaşan, yerel, ulusal ve uluslararası 5 yıllık uğraşıdan sonra New York Brooklyn Müzesi'nden geri getirttiği 'Çelenkli (Garland) Lahit' de Antalya Müzesi'nde sergileniyor.

Perge'den kaçırılıp geri getirilen 'Mitolojik Lahit' ve öteki tarihsel miras ise yıllarca orada bilimsel kazılar yapan arkeologların ağzından okura sunuluyor. Kitap bir anlamda yazılmamış Perge tarihi niteliğinde.

Her olayla bağlantılı yerel, ulusal ve uluslararası belgeler de ilk kez kitapta açıklanıyor. Ayrıca yine yerel, ulusal ve uluslararası yayımlanmamış bazı söyleşiler ve görseller de ilk kez kitapta yayımlanıyor.

FOTOĞRAFLI