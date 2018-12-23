ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık

ANKARA,()-TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçi kayıt sistemi ve destek başvuruları için tanınan sürenin 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini bildirerek, "Çiftçilerimizin yoğunluk yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak bir an önce kayıtlarını yaptırmalarında fayda var" diye konuştu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, yönetmeliğe göre 30 Haziran tarihinde sona eren çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvuru süresinin Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin girişimleri ile 31 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldığını hatırlattı. 2018 yılı tarım destekleri kapsamında verilen, küçük aile işletmesi, fındık alan bazlı gelir, bombus arısı ve toprak analizi desteği başvurularının da yine 31 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "2018 yılı için belirlenen, küçük aile işletmeleri desteği dekar başına 100 lira, fındık alan bazlı gelir desteği dekar başına 170 lira, bombus arı kullanım desteği koloni başına 60 lira, toprak analiz desteği ise analiz başına 40 liradır. Çiftçilerimizin bu desteklerden yararlanabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir."



TARIMSAL DESTEKLER



Bayraktar, tarımsal desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin sağlaması gereken şartları şöyle sıraladı: "Küçük aile işletmesi desteği: Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği, ÇKS’ye kayıtlı ve beş dekar ve altında alanda faaliyet yapan çiftçilerimize verilecek. Yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kişiler destekten faydalanabilecek. Fındık alan bazlı gelir desteği: Destek, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan fındık kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerimize verilmektedir. Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına destek ödemesi yapılmamaktadır. Bambus arısı kullanım desteği: Destek, Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde yapılmaktadır."

Bayraktar, ÇKS kaydı yaptırmak ve desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bağlı oldukları Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvurmaları gerektiğini belirtti.