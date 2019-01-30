ÇKA toplantısı Adana'da yapıldı

ÇUKUROVA Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) 2019 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Adana'da yapıldı.Toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve birim başkanları katıldı. Toplantıda ajansın 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirildi. Daha sonra yönetim kurulu 2019 yılı 'Mali Destek Programları, Fizibilite Desteği Programı ve Teknik Destek Programı' hakkında görüşlerini bildirdi. Bu yıl içinde yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

FOTOĞRAF