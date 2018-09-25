CK Enerji'nin projesi, engellilere 'enerji istasyonu' oluyor

ANTALYA, () - CK Enerji çalışanları, 'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında 24 Eylül Pazartesi gecesi sanatçı Selami Şahin ile birlikte Türkiye'nin 'özel insanları' için sahnedeydi. Geniş katılımın olduğu konserden elde edilen gelirle 12'si İstanbul Avrupa Yakası, 2'si Antalya, 1'i de Sivas'ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulacak.

2016 yılından bu yana İstanbul Avrupa Yakası'nda 13 akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji, bu sayıyı 2019 sonuna kadar 25'e çıkarmayı planlıyor. Ücretsiz olarak enerji dolumu yapılan bu istasyonlarla bir yandan engelli vatandaşların hayatın içinde yer almalarına destek verilirken diğer yandan da farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

CK Enerji tarafından 2016 yılında başlatılan 'Hayatı Aydınlat' projesi, 5'inci etkinliğini 24 Eylül Pazartesi gecesi Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının 'sesleriyle' destek verdiği 'Hayatı Aydınlat Konseri', Günhan Özmen yönetiminde ve ünlü şarkıcı söz yazarı Selami Şahin eşliğinde düzenlendi. Mekan sponsorluğunu Beyoğlu Belediyesi'nin üstlendiği konserden elde edilen gelirle 12'si İstanbul Avrupa Yakası, 2'si Antalya, 1'i Sivas'ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyor.

HEDEF, HAYATIN İÇİNDE ENGELSİZ YAŞAM

Konser öncesinde bir konuşma yapan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, Hayatı Aydınlat projesi ile hayatın içinde engelsiz bir yaşama destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Cengiz, “Bedensel engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelere sahip olması ne yazık ki hayatın içinde yer almalarına yetmiyor. Dışarı çıktıklarında akülü sandalyelerini şarj edecek istasyonlar da bulunmalı. Biz de değerli belediyelerimiz ile işbirliği yaparak ulaşımda kilit nokta olarak kabul edilen yerlere şarj istasyonları kuruyoruz. Özellikle siz değerli çalışma arkadaşlarımın projeye sahip çıkması bizler için çok önemli. Engelsiz yaşam için projede yer alan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve hayatı aydınlatmaya devam diyorum" ifadesini kullandı.

AVRUPA YAKASINDA SAYI 25'E ÇIKACAK

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CK Enerji'nin 2016 yılından bu yana devam eden Hayatı Aydınlat projesi kapsamında; bugüne kadar 1'i CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü'nün önünde, 12'si Metro İstanbul duraklarında olmak üzere 13 akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkı ve destekleriyle belirlenecek yeni noktalarla bu sayı 2019 sonuna kadar 25'e ulaşacak. Hedef İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde kilit ulaşım noktalarında yer alacak akülü sandalye şarj istasyonları ile engelli vatandaşların yaşamın içinde yer almasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak.

7 OKULA ÖZEL SINIF YAPILDI

Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında akülü sandalye şarj istasyonlarının yanı sıra CK Enerji, 'Association for Coaching Türkiye' Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ile birlikte özel çocuklara özel sınıflar da yaptırdı. Konserlerde katılımcıların ve sponsorların bağışlarından oluşan kaynak, sınıf ve şarj istasyonlarının kurulması için kullanılıyor. Projenin önemli bir aşaması da 'Association for Coaching Türkiye' koçları tarafından sağlandı. Atanan öğretmenlere ve velilere gönüllülük esasına dayalı olarak koçluk hizmeti verildi.

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