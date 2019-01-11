CK Enerji'nden faturayı düşüren tasarruf önerileri

ANTALYA, () - CK Enerji Akdeniz Elektrik, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle müşterilerine elektrik faturasını düşüren öneriler sundu. İnternet sitesinde 'tüketim hesaplama uygulaması' bulunan şirket, elektrikli ev aletlerinin doğru kullanarak faturaların yüzde 30 düşebileceğini uygulamalarıyla müşterilerine aktarıyor.

Sınırlı enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Enerji Tasarruf Haftası, bu yıl 7-13 Ocak tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta boyunca tüketiciyi tasarruf konusunda bilinçlendirici çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Perakende elektrik dağıtıcısı şirketlerinden CK Enerji Akdeniz Elektrik de 'Enerji Okuryazarlığı' projesi çerçevesinde enerjinin tasarruflu şekilde kullanılması için abonelerini bilgilendiriyor.

TEK TUŞLA TÜKETİMİNİZİ HESAPLAYIN

İnternet sitesinde 'tüketim hesaplama' uygulaması bulunan firma, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını sağlıyor. Şirket sadece tüketim hesabı değil, aynı zamanda elektrikli ev aletlerini doğru kullanmanın yollarını ve tasarruf tedbirlerini de müşterileriyle paylaşıyor. Aylık elektrik faturasını yüzde 30'a varan oranda düşüren tasarruf tedbirleri arasında, buzdolabını güneş almayan bir yere koymak, oda ısısını sabit tutmak, LED ampul kullanmak gibi uygulaması çok kolay, getirisi yüksek tasarruf önlemleri yer alıyor.

SADECE LED AMPUL İLE AYDA 23 TL'LİK TASARRUF

2019 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak örnek bir tablo hazırlayan firma, aylık tüketimi 468 kilovatsaat düzeyinde olan bir ailenin 251,55 TL olan faturasının elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak 176,50 TL'ye düşürebileceğini örnekleriyle anlattı.

Ayda 75 TL'ye varan söz konusu tasarruf önlemleri arasında en önemli kalemi Antalya bölgesinde kışın ısınmak, yazın da soğutmak için yaygın olarak kullanılan klima oluşturuyor. Gün içinde 4 saat çalıştırıldığı zaman ayda 72 TL'lik enerji harcayan klimalarda oda sıcaklığını sabitlemek faturayı 19,79 TL düşürüyor. Yine 1 ay aralıksız çalıştığında 36 TL'lik elektrik harcayan buzdolabını güneş almayan bir noktaya koymak ayda 7,72 TL'lik bir tasarruf sağlıyor. En önemli tasarruf kalemlerinden biri de ampuller. Günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL'lik elektrik tüketen klasik ampul yerine LED ampule geçildiğinde aylık fatura yaklaşık 23 TL gerileyerek 12,86 TL'ye düşüyor.

ŞEFFAF FATURA İLE HER KALEMİ TEK TEK GÖRÜN

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, şirket olarak başlattıkları 'Enerji Okuryazarlığı' projesi çerçevesinde pek çok adım attıklarını ve 'enerjide tasarrufu' teşvik eden tüketim hesaplama uygulamasının da bunlardan biri olduğunu ifade eti. Enerji kaynaklarının doğru kullanımının aile bütçesinin yanı sıra Türkiye ekonomisi için de çok önemli olduğunu kaydeden Değerli, "Şirket olarak bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız, 4 kişilik bir ailenin kullandığı elektrikli aletlerin ayda ne kadar harcadığını tek tek hesapladı. Ardından da tüketimi düşürmek için yapılabilecek tasarruf tedbirlerini çıkardı. Gördük ki küçük adımlarla aslında elektrik faturasını yüzde 30 düşürmek mümkün. Bu çalışmamızın yanı sıra müşterilerimizi bilinçlendirmek adına 'Şeffaf Fatura' uygulamamızı hayata geçirdik. www.ckakdeniz.com.tr internet sitemizden 'Şeffaf Fatura' uygulamasına giren müşterilerimiz, faturadaki kalemlerin ne anlama geldiğini görebiliyor" dedi.

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