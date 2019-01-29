CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten bez çanta

ANTALYA, () - CK Enerji Akdeniz Elektrik, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla müşteri hizmet merkezlerinden hizmet alan müşterilerine bez çanta hediye ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 1 Ocak'tan itibaren alışveriş poşetleri ücretli hale geldi. Türkiye genelinde plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalara CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten destek geldi. Şirket, müşteri hizmet merkezlerinden hizmet alan müşterilerine, geri dönüşümlü bez çantalar hediye ediyor. Şirket, ilk etapta müşterilerine 10 bin adet bez çanta dağıtmayı hedefliyor. Antalya, Burdur ve Isparta'da sayısı 45'i bulan müşteri hizmet merkezi ile hizmet veren şirket, bu merkezlerde işlem yapan müşterilerine bez çanta hediye ederek plastik poşet kullanımının azaltılmasına katkı sağlıyor.

'DOĞA DOSTU ENERJİ'

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, plastik alışveriş poşetlerinin çöpe dönüşürken geri dönüşüm oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek, "Kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlandırmıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı 'Doğa Dostu Enerji' teması altında topluyoruz. Enerji okuryazarlığı ile enerji tasarrufunu desteklerken, hatıra ormanı projemiz ile bölgemizi ağaçlandırıyoruz. e-Arşiv Fatura ile kağıt kullanımını azaltan şirketimiz, 'Enerjimiz Dostlarımız İçin' projesiyle sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. Bu yönde attığımız son adımlardan biri de müşteri hizmet merkezlerimizden hizmet alanlara bez çanta hediye etmek. Yaklaşık 2 haftada 3 binin üzerinde bez çanta dağıttık. Amacımız bu sayıyı ilk etapta 10 bine ulaştırmak. Müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler, halkımızda doğaya zarar vermeyen ürünlerin kullanımına yönelik bilincin gün geçtikçe arttığını gösteriyor" diye konuştu.

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