Çivril'deki tarihi Mavi Konak ayağa kaldırılacak

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesindeki yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olan Mavi Konak'ta restorasyon çalışması başlattı. Aslına uygun yapımı süren restorasyon çalışmaları ile Mavi Konak şehir belleğine yeniden kazandırılacak.

Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Ali Bilge Evi, Necip Ökten Evi, Abdüloğlu Evi, Cezmi Ökten Evi, Adil Beştaş Evi ve Buldan Tarakçı Evi gibi Denizli'nin yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB), ilçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yer alan Mavi Konak'ta restorasyon çalışması başlattı. Aslına uygun yapımı süren restorasyon çalışmaları ile Mavi Konak şehir belleğine yeniden kazandırılacak.

Denizli merkezde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yanı sıra tüm ilçelerde tarihe sahip çıktıklarını ifade eden AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ecdadımızdan kalan tarihi yapıların yok olmasına izin vermeyeceğiz. Bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillerimize aktarmayı sürdüreceğiz. Çivril ilçemizde bulunan Mavi Konağı da aslına uygun bir şekilde restore ederek, Çivril ve Denizlimiz'e kazandıracağız" dedi.

Mavi Konak'ın, Türk konut mimarisinin 'kapalı sofalı plan tipine' uygun olarak iki katlı inşa edildiği, mimari ve estetik değer açısından bakıldığında ise barok tarzı alçı plastik kabartmalar, alçı kabartma bitkisel kompozisyon, akantus yapraklı başlıklara sahip plastırlar, geometrik bezeme örneklerinin oldukça değerli olduğu belirtildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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