Cıva zehirlenmesinin yaşandığı okulda eğitim

ADIYAMAN'da, okulda yaşanan cıva zehirlenmesinin ardından öğrencilere toksik maddelerden korunma eğitimi verildi.

Arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva ile temas ettikten sonra rahatsızlanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 41 ortaokul öğrencisinden 39'unun cıva zehirlenmesine maruz kaldığı ve bir gün tatil edilen okulun temizliğinin ardından tekrardan açılan okulda 37 öğrencinin Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans helikopterle gönderilen ilaçlarla yapılan bir hafta tedavisinin ardından taburcu edildiği 2 öğrencinin ise kan değerlerindeki yükseklik nedeniyle tekrar yapılacak testlerin ardından taburcu edileceği bildirildi.

Olayın ardından Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kimyasal Madde Zehirlenmelerine karşı 'toksik maddelerden korunma' konusunda okuldaki 1559 öğrenciye eğitim verildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz,"Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da eğitim veren bir okulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma hastanemizde tedavi altına alınan toplam 41öğrencimizden 39’unun tedavisi Sağlık Bakanlığından ambulans helikopterle gönderilen ilaçlarla yapıldığı, tedbir amaçlı çocukların 5 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra genel sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığı gözlemlenmiş ve sağlıklı bir şekilde evlerine taburcu edilmişlerdir. Yalnız 2 öğrencimizin kan değerlerindeki yükseklik nedeniyle tekrar yapılacak testlerin ardından taburcu edilecekleri hastanemiz yönetimi tarafından kamuoyuna bildirilmiştir. Meydana gelen bu gelişmelere müteakip okulda AFAD ekiplerimiz tarafından geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmış olup ayrıca Sağlığın geliştirilmesi programı kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kimyasal Madde Zehirlenmelerine karşı 'Toksik maddelerden korunma' konusunda okuldaki 1559 öğrenciye de eğitim verilmiştir."

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