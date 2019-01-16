Cisko Eğitmen Eğitimi teknik projesi eğitimleri başladı

KIRKLARELİ Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan 'Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy için Cisco Eğitmen Eğitimi' teknik destek projesi eğitimleri başladı.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül - Ekim döneminde başarılı bulunarak desteklenmesi uygun görülen proje kapsamında Cisco Networking Academy eğitmeni Gökhan Akın’ın vereceği eğitimlerde 12 akademisyen toplam 35 saat eğitmen eğitimi alacak. Teknik desteğin sağlanmasının ardından eğitim alan akademisyenler Cisco Eğitmeni olarak Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy bünyesinde hedef gruplara eğitim verme hakkı kazanacak. Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy sayesinde özellikle ilgili alandaki veya bilişim alanına ilgili olan öğrenciler Cisco tarafından sertifikalandırılarak sektörde kalifiye eleman olarak yer almak için avantaj elde edecek. Bu çerçevede de her yıl yaklaşık olarak 100 öğrencinin Cisco sertifikaları almaları hedefleniyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy bünyesinde öğrencilere ve bölgeye yönelik Cisco müfredatına uygun CCNA (Cisco Certified Network Associate), Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti gibi konularda eğitimler verilecek.